Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Gewaltprävention, geleitet von der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten im Landkreis Börde, Katja Klommhaus, stellt die Volksstimme Institutionen vor, an die sich Opfer wenden können.

Manfred Knechtel vom Weißen Ring in Haldensleben.

Haldensleben - Seit 45 Jahren können sich Menschen, denen Unrecht oder ein Verbrechen widerfahren ist, an den Weißen Ring wenden. Seit 1992 gibt es eine Außenstelle in Haldensleben, ansässig im “Mehrgenerationenhaus ehfa”. Vier ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen Hilfesuchende im Landkreis Börde, die Opfer von Gewalt oder Stalking sind. Manfred Knechtel ist einer von ihnen, seine Aufgaben sind vielfältig - und wichtig.

Knechtel ist einer der Berater der Organisation in Haldensleben. Seine Arbeit besteht zu großen Teilen, Menschen in der Not zu helfen: “Wir organisieren Anwälte, falls diese benötigt werden, helfen bei Papierkram aus, nachdem Menschen Opfer von Trickbetrügereien oder Verbrechen wurden”, sagt Knechtel.

“Vielen fehlt der Mut, sich bei uns zu melden”. Manfred Knechtel, Berater im Weißen Ring Haldensleben

Menschen, die keinen Ausweg mehr kennen. Frauen, denen Leid in der Beziehung widerfahren ist, können so finanzielle Unterstützung oder einen zeitweiligen Unterschlupf vom Weißen Ring organisiert bekommen. Knechtel: “Das kommt immer auf den Einzelfall an.”

Sensibilisierung

Im Schnitt meldeten sich bis zu fünfzehn Schutzsuchende pro Jahr im Weißen Ring in Haldensleben, der für den gesamten Landkreis Börde zuständig ist. Corona drückte die Zahl, inzwischen sind es teils weiter unter zehn - obwohl die häusliche Gewalt, so Knechtel, nicht abgenommen habe: “Vielen fehlt der Mut, sich bei uns zu melden”.

Der Weiße Ring arbeitet dabei eng mit der Polizei zusammen. In der Regel verweist die Behörde Opfer von Verbrechen an den Weißen Ring, wo sie Erstgespräche führen und Unterstützung erhalten. In manchen Fällen begleiten die Ehrenamtlichen Geschädigte bis zum Gericht. “Die Polizei kümmert sich um die Täter, wir uns um die Opfer”, fasst Manfred Knechtel einen Teil der Arbeit vom Weißen Ring zusammen.

Eine weitere Aufgabe ist die Sensibilisierung von Kindern und Senioren. An Schulen klärt der Weiße Ring auf, wie ein sicherer Schulweg aussieht und an wen sich die Kinder wenden können, wenn sie glauben verfolgt zu werden. Zuletzt klärte die Organisation Fünftklässler mit der Aktion “Kindersicher im Netz” über die Gefahren im Internet auf. Älteren Menschen wird gezeigt, wie sie sich verhalten sollen, um nicht Opfer des sogenannten Enkeltricks oder von Schockanrufen zu werden.

Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, können sich täglich zwischen 7 und 22 Uhr beim Weißen Ring melden, unter der Telefonnummer: 116006.

Zu ihrer nächsten Beratung lädt der Weiße Ring anlässlich des Aktionstages "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" ein. Dieser findet am Donnerstag, 25. November, von 9 bis 14 Uhr im Haldenleber Mehrgenerationenhaus EHFA, Größerstraße 12, statt. An diesem Tag wird auch jemand von der Bundespolizei aus Magdeburg zu Gast sein.