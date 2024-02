Das marode Gebäude auf dem Gelände der Calvörder Sekundarschule „Brüder Grimm“ an der Milchfeldstraße soll abgerissen werden. An gleicher Stelle wird eine neue Mensa entstehen. Während der Bauphase können die Schüler in den Räumlichkeiten der benachbarten Kirchengemeinde speisen.

Foto: Anett Roisch