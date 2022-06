Seminar für mehr Klimaschutz in Haldensleben geplant

Klimaschutz steht in Haldensleben weit oben auf der Prioritätenliste. Doch nicht nur die Stadt bemüht sich, das Thema voranzubringen. Stadtrat Bodo Zeymer (Bündnis 90/Die Grünen) plant ein Klimaschutzseminar, wofür er sogar eine Europaabgeordnete gewinnen konnte. Die Verwaltung will sich nicht daran beteiligen.

Haldensleben - Klimaschutz – ein Thema, was allgegenwärtig ist. Doch an vielen Ecken fehlt es an Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit. Bodo Zeymer (Bündnis 90/Die Grünen) hat deswegen eine Idee: ein Klimaschutzseminar. „In dem Seminar wollen wir Initiativen und Institutionen vorstellen, die sich in Haldensleben zum Klimaschutz engagieren“, sagt der Stadtrat. Zudem sei es toll, dass Haldensleben einen Klimaschutzmanager hätte, der dort doch seine Arbeit vorstellen könnte.