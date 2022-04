Bildung Silvia Pape überreicht „Beißbrett“ an neue Leiterin der Euro-Schulen in Haldensleben

31 Jahre war Silvia Pape im Dienst der Euro-Schulen in Haldensleben. Jetzt geht die Letzlingerin in den Ruhestand und reicht ein „Beißbrett“ weiter. Doch was hat das Brett als Staffelstab für eine Bedeutung?