Die Sanierungsarbeiten an der Sporthalle in der Haldensleber Zollstraße ziehen sich schon seit Jahren. Ein Teil der Arbeiten ist jetzt aber abgeschlossen.

So geht es mit der Sanierung der Sporthalle in der Zollstraße voran

Marode Sportstätte in Haldensleben

Mittlerweile sind die Holzspezialarbeiten bei der Sanierung der Sporthalle in der Zollstraße abgeschlossen.

Haldensleben. - Die Sanierung der Sporthaller in der Zollstraße hat sich mittlerweile als wahre Geduldsprobe erwiesen. Bereits seit Dezember 2021 findet in der Halle schon kein Training mehr statt. Damals waren Risse an den Holzbindern entdeckt worden, die das Dach der Halle tragen.