Stadtmauer wird in Haldensleben Stück für Stück saniert

Haldensleben - An der über 800 Jahre alten Stadtmauer in Haldensleben wird wieder gearbeitet. Der Zahn der Zeit hat mächtig am historischen Bauwerk genagt, deshalb braucht die Wehranlage nicht nur eine Schönheitskur, sondern auch die gewisse Standfestigkeit. Immer wieder war in der Vergangenheit an der rund 1700 Meter langen Mauer gewerkelt worden.