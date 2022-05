Bauvorhaben Stadtrat setzt Prioritäten: Stolperfallen in Oebisfelde sollen verschwinden

Die Aufzählung von dringenden Vorhaben ist lang, das Geld ist knapp. Wird der marode Fußweg der Lindenstraße in Oebisfelde endlich saniert? Wann kann die Brauhofbrücke in Walbeck wieder befahren werden? Und bekommen die Feuerwehrleute in Döhren ein Gerätehaus, in dem es auch Sanitäranlagen gibt? Nach langen Debatten hat der Stadtrat nun Prioritäten gesetzt.