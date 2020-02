Im Landkreis Börde gibt es Arbeiten am Gleis. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa

Die Landstraße zwischen Haldensleben und Süplingen (L 42) wird am Mittwoch in Höhe des Bahnüberganges zeitweise voll gesperrt.

Haldensleben (jj) l Die Landstraße zwischen Haldensleben und Süplingen (L 42) im Landkreis Börde wird am Mittwoch (19. Februar) in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr in Höhe des Bahnüberganges voll gesperrt. Das teilte das Straßenverkehrsamt mit.

Der Verkehr wird ab Haldensleben ab der Süplinger Straße über den Waldring, die B 245 in Richtung Bebertal und die K 1150 in Richtung Bodendorf und umgekehrt umgeleitet. Grund für die kurzfristige Sperrung sei eine gebrochene Schiene entlang der Bahnstrecke.