Wedringen. - „Ti amo, du, mein Italien“, singt Burkhard Peine auf einem Steg vor einem malerischen See, die Gitarre in der Hand. Seine Worte sind als Hommage gedacht, nicht nur an Italien als Land, in dem der Wedringer Hobby-Liedermacher nach eigener Aussage schon so viele schöne Orte besucht hat.

„Am beeindruckendsten finde ich die Lebensweise der Menschen dort“, sagt Burkhard Peine. Er selbst liebe Pasta und andere italienische Gerichte, vor allem aber das positive Gemüt, das die Italiener haben. So widmete er die erste neue Single nach einem aufgenommenen Studio-Album dem beliebten Urlaubsland. Für „Mein Italien“, das gemeinsam mit einem Produzenten entstand, der auch schon mit Nino de Angelo oder Beatrice Egli gearbeitet hat, wurde außerdem ein Musikvideo aufgenommen. Seit neuestem kann dieses bei Youtube angeschaut werden.

Tanzen und Mitsingen

Aber Burkhard Peine verrät dazu ein kleines Geheimnis. Denn wo Italien draufsteht, sei nicht unbedingt auch Italien drin: „Alle Aufnahmen haben wir in Österreich gedreht, als ich dort zur Kur war“, sagt der Wedringer und lacht. Dem italienischen Lebensgefühl, das mit dem Video rüberkommen solle, tue das keinen Abbruch.

Neu ist der Rhythmus, der dem Song zugrunde liegt. Denn Burkhard Peine, der aus einer musikalischen Familie stammt und gerne mit verschiedenen Musikrichtungen experimentiert, hat sich für seine neuen Lieder in die Schlager-Welt gewagt. Zuvor waren es vor allem ruhigere Liebeslieder, die er schrieb und sowohl im Internet als auch bei Live-Auftritten präsentierte. Nun sei der Stil ein bisschen flotter, rhythmischer und tanzbarer und solle auch erst einmal so bleiben.

Fünf weitere Singles warten auf Veröffentlichung

„Es sind noch fünf weitere Singles produziert, teils mit Videos, die nun nach und nach veröffentlicht werden“, sagt der Hobby-Liedermacher. Die Songs sollen ihm zufolge zum Tanzen und Mitsingen einladen. „Ich bin gespannt, wie die Leute das annehmen“, sagt Burkhard Peine. Seine Hauptthemen – Herzschmerz und Liebe – blieben jedoch in seiner Musik bestehen.

Das neue Musikvideo kann auf der Internetseite des Wedringers unter https://burkhard-peine.de angeschaut werden.