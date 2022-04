Tausende Gänse landen im Drömling

Ein ohrenbetäubendes Spektakel es ist, wenn in der Flachwasserzone in Piplockenburg tausende Gänse landen. Noch lauter wird das Naturschauspiel, wenn die gefiederte „Polizei“ einfliegt.

Tausende nordische Gänse und Enten rasten in diesen Tagen im Biosphärenreservat Drömling. Ein lautes Spektakel veranstalten die Zugvögel, als plötzlich zwei Seeadler am Himmel über der Flachwasserzone in Piplockenburg auftauchen.

Mannhausen/Piplockenburg - „Fünf- bis sechstausend Gänse sind schon in der Flachwasserzone gelandet. Das sind überwiegend Grau- und Saatgänse, ein Teil Blässgänse und ein paar Nilgänse sitzen dazwischen. Silberreiher konnten wir entdecken und ein paar Kiebitze“, schildert Joachim Weber, Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung Drömling. Zwischen der Vogelschar auf der Wiese sitzt ganz entspannt ein Nutria. „Die wissen, dass sie keine Angst voreinander haben müssen, denn der Nutria ist ja ein Pflanzenfresser“, erklärt der Ranger den Naturfreunden, die sich an der Gänsewanderung beteiligen und den Kindern der Klasse 2b der Grundschule Flechtingen. Deren Eltern haben den Ausflug in den Drömling organisiert. „Wir Eltern haben uns zusammengetan, damit die Kinder gemeinsam die Natur erleben können. Wir haben bereits das Info-Haus in Kämkerhorst besucht, eine Führung erlebt und ein Picknick gemacht“, sagt Anika Boese. Lehrerin Grit Kiefer freut sich über die engagierten Eltern und den Zusammenhalt.