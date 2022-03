Tierheim Satuelle: Wer schenkt Königspython, Kaninchen, Hunden und Katzen ein liebevolles Zuhause?

Im Tierheim Satuelle bei Haldensleben warten nicht nur Katzen, Hunde und ein Königspython auf neue Besitzer. Sondern auch die Hähne Edgar und Erwin suchen ein neues Zuhause. In der neuen Folge der Sendung "tierisch tierisch" wurden diese Tiere vorgestellt.

Haldensleben (tt) - Die Lebensgeschichten der Tiere, um die sich Kathrin Behrends und ihr Team im Tierheim Satuelle in Haldensleben liebevoll kümmern, gehen unter die Haut. Vergangenen Mittwoch (23. März) sind in der Sendung "tierisch tierisch" ein paar der Tiere vorgestellt, die auf ein neues Zuhause hoffen.

Gini sucht ein Zuhause ohne Kinder

Shih-Tzu-Mischling Gini wurde, laut "tierisch tierisch" in einem sehr schlechten Allgemeinzustand im Februar 2022 gefunden. Die unsichere Hündin sollte an unterschiedliche Alltagssituationen behutsam herangeführt werden, die Fellpflege trainieren und im Selbstvertrauen gestärkt werden.

Gini verträgt sich gut mit anderen Tieren, braucht aber Zeit, um sich einzugewöhnen. Kinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben. Gini ist ungefähr sechs bis acht Jahre alt und mit einem Mikrochip registriert, geimpft und entwurmt.

Die Hähne Edgar und Erwin sollen gemeinsam vermittelt werden

Die Hähne Edgar und Erwin wurden im September 2021 als Fundtiere im Tierheim abgegeben. Beide waren sehr dünn und mussten aufgrund einer Milbenerkrankung tierärztlich versorgt werden.

Die Hähne gehören vermutlich zu den Deutschen Sperbern, einer Zwiehuhnrasse, die als flugfaul und als guter Futtersucher gilt. Edgar und Erwin sollen gemeinsam in eine artgerechte Freilandhaltung mit Lebensrecht vermittelt.

Kater Hannes kam mit Kopfverletzung ins Tierheim

Mit einer Kopfverletzung kam Hannes Anfang 2021 als herrenloser Fundkater ins Tierheim. Er konnte sich gut erholen. Zunächst war er sehr zurückhaltend und scheu.

Hannes ist ungefähr drei Jahre alt und hat ein freundliches und menschenbezogenes Wesen. Hat er nach einer Eingewöhnungszeit Vertrauen gefasst, ist er anhänglich und möchte im Alltag überall dabei sein. Er wird als Freigänger in ein verkehrsberuhigtes Umfeld vermittelt, gern als Zweitkatze.

Halter von Königspython gestorben

Nachdem ihr Halter verstorben war, wurde die Würgeschlange im Tierheim abgegeben. Der Python misst ungefähr zwei Meter und ist somit ausgewachsen. Da das Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist, gehen die Tierschützer von einem männlichen Tier aus.

Der dämmerungs- und nachtaktive Python ist ungefähr sechs Jahre alt und soll an erfahrene Reptilienfreunde vermittelt werden, die ihm ein großes Terrarium mit Wärmeplätzen, Rückzugorten und Wasserbecken bieten.

Auch eine Würgeschlange gibt es im Tierheim Satuelle in Haldensleben. Der sechsjahre alte Python soll an erfahrene Reptilienfreunde vermittelt werden. Symbolfoto: dpa | Sven Hoppe

Chihuahua-Mischlinge seit sieben Jahren im Tierheim

Krümel und Josy wurden, laut der Facebook-Seite von "tierisch tierisch" im Jahr 2015 vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben. Sie lebten in einer Pferdebox ohne Umweltreize und Sozialkontakte. Beide sind ein eingespieltes Team und können nicht ohne einander.

Versuche beide getrennt zu vermitteln sind an der darauf folgenden Trauer gescheitert. Beide verweigerten zum Beispiel das Futter. Beide sollen gemeinsam an erfahrene Chihuahua-Kenner vermittelt werde. Rassebedingt erlitt Krümel einen Augapfelvorfall und ist seitdem auf dem rechten Auge erblindet.

Zwergkaninchen Paul und Pauline wollen buddeln

Die Zwergkaninchen lebten als Käfigtiere in einem Privathaushalt und wurden im August 2021 im Tierheim abgegeben. Paul und Pauline reagieren in neuen Situationen noch unsicher, lernen aber schnell hinzu. Für beide wird ein gemeinsames Zuhause in gesucht. Als Kaninchen sollten sie die Möglichkeit zum Buddeln erhalten.