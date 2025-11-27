Spike, Erika und Eden haben schlimme Zeiten hinter sich. Das Tierheim Satuelle in Haldensleben sucht in der MDR-Sendung "tierisch, tierisch" ein neues Zuhause für die Hunde und andere Vierbeiner.

Vom Fundhund bis zum Floh-Opfer: Diese Tiere aus Haldensleben suchen ein Zuhause

In der MDR-Sendung "tierisch, tierisch" suchen drei Hunde aus dem Tierheim Satuelle in Haldensleben eine neue Familie und ein neues Zuhause.

Haldensleben/DUR. - Die MDR-Reihe "tierisch, tierisch" stellt in ihrer aktuellen Sendung Tiere aus dem Tierheim Satuelle bei Haldensleben vor, die nach einer schweren Vergangenheit ein neues, liebevolles Zuhause suchen.

Neben Katzen, Ziegen und einem Kaninchen trifft dies auch auf die Hunde Spike, Erika und Eden zu.

Schäferhund Spike: Nach schwerer Vernachlässigung zurück im Leben

Schäferhund Spike soll nach dem Tod seines Besitzers stark vernachlässigt worden sein. Als er ins Tierheim kam, war der Rüde in einem alarmierenden Gesundheitszustand. Spike war stark abgemagert und sein Fell war durch Flöhe fast vollständig zerstört.

Schäferhund Spike wurde vom Tierheim Haldensleben wieder aufgepeppelt. Foto: MDR

Heute ist bei Spike nichts mehr von den Strapazen in der Vergangenheit zu bemerken. Der Rüde hat sich gut erholt, und das Tierheim in Haldensleben wünscht sich für ihn Besitzer, die ihm Sicherheit und Beschäftigung geben.

Mischling Erika: Schwanger ausgesetzt und trotzdem voller Lebensfreude

Auch Mischling Erika musste viel durchstehen. Sie wurde schwanger ausgesetzt, einsam und völlig auf sich allein gestellt. Ihre Welpen konnten bereits vermittelt werden.

Mischling Erika wurde schwanger ausgesetzt. In der MDR-Sendung "tierisch, tierisch" wird für sie ein neues Zuhause gezeigt. Foto: MDR

Erika selbst ist ein liebenswerter Wirbelwind, der lange Spaziergänge liebt und gleichzeitig noch lernen muss, zur Ruhe zu kommen. Für das Tier wird ein Zuhause gesucht, in dem es endlich ankommen darf.

Junger Mischling Eden: Verschmuster Hund sucht neue Familie

Neu im Tierheim ist Eden, ein junger Mischling, der als Fundtier abgegeben wurde. In unbekannten Situationen zeigt er sich oft vorsichtig, doch mit der Zeit taue er immer weiter auf und suche verschmust die Nähe der Menschen, so das Tierheim.

Mischling bei MDR-Sendung "tierisch, tierisch": Eden ist ein junger Hund, der schon einige Tricks drauf hat. Foto: MDR

In den vergangenen Wochen hat Eden im Tierheim viel gelernt. So kennt der junge Hund bereits einige Grundsignale und ist in ruhiger Umgebung gut an der Leine zu führen. Für ihn wünscht sich das Team aktive Menschen, die seine Entwicklung weiter fördern und ihm geduldig die Welt erklären.

Genauere Infos zu Spike, Erika, Eden und anderen Vierbeinern gibt es auf der Webseite des Tierheims.

Für alle Tiere im Tierheim Satuelle in Haldensleben gilt: Jede Anfrage kann der Beginn eines neuen Kapitels sein, für Tier und Mensch.