Tourismus im Calvörder Grieps: Start für den Anbau des Waldhotels

Die Bauarbeiten an der Erweiterung des kleinen Waldhotels im Calvörder Grieps haben begonnen. Ein Streifenfundament soll beim Anbau einen sicheren, stabilen Untergrund bilden. Der gläserne Anbau wird sich an die idyllische Umgebung anpassen.

Calvörde - Zum Vogelgezwitscher zwischen den alten Bäumen im Calvörder Grieps gesellt sich seit einigen Tagen Lärm von Baufahrzeugen. Im Auftrag der Gemeinde Calvörde entsteht am Waldhotel ein Anbau in der Art eines massiven Wintergartens. Groß war die Freude beim Gemeinderat, als vom Landesverwaltungsamt der Zuwendungsbescheid für das Vorhaben, das auf der Prioritätenliste der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Rund um den Drömling“ an dritter Stelle stand, kam. Mit dem Anbau soll die Attraktivität erhöht werden. Zuvor war die Anzahl der Sitzplätze für größere Veranstaltungen oder Familienpartys zu klein.