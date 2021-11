Typisierungsaktion für die einjährige Helene aus Burgstall auf dem Haldensleber Herbstmarkt

Die einjährige Helene aus Burgstall hat Blutkrebs. Damit ein Stammzellenspender gefunden wird, um ihr Leben zu retten, gibt es jetzt eine weitere Typisierungsaktion in Haldensleben.

Haldensleben - „Nur gemeinsam sind wir stark!“ Das sagen die Organisatoren, die für einen guten Zweck ein Herbstfest auf die Beine stellen. Es geht um nicht weniger als das Leben eines einjährigen Mädchens. Die kleine Helene aus Burgstall ist an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt und hat nur noch bis Dezember Zeit, einen passenden Stammzellenspender zu finden. Neben Helene sind außerdem leider noch viele weitere Kinder, wie Tess und Cindy, an Blutkrebs erkrankt. Diese Kinder müssen lange Krankenhausaufenthalte in Kauf nehmen. Trotzdem kämpfen sie wie kleine Löwen.

Gemeinsam wollen nun viele Haldensleber Firmen und Vereine helfen. Für Sonnabend, 13. November, planen sie einen bunten Herbstmarkt auf dem Gelände der Firma Stadler an der Gerikestraße 93. Der Verein „Blaue Nase hilft“ aus Wolmirstedt wird bei der Veranstaltung, die von 14 bis 18 Uhr gehen soll, Typisierungen für eine Stammzellspende ermöglichen. Jeder Mensch zwischen 17 und 45 Jahren hat dann die Möglichkeit, sich anhand eines simplen Stäbchentests typisieren und registrieren zu lassen. „Wir hoffen, dass wir viele Menschen ermutigen können, mit geringem Aufwand Großes zu leisten“, sagen die Veranstalter. „Vielleicht finden wir den Sechser im Lotto und können den betroffen Kindern ein neues Leben schenken.“

Bei dem Herbstmarkt werden die Haldensleber Feuerwehr, Kids & Co. sowie andere lokale Händler, Firmen und Vereine dabei sein. Es soll eine Hüpfburg, einen Kuchenbasar und mehr geben. „Von den Erlösen möchten wir den betroffenen Familien ein Lächeln ins Gesicht zaubern und auch weitere Typisierungen ermöglichen“, teilen die Veranstalter mit.