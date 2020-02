Bei einem Unfall wurde ein Jugendlicher bei Haldensleben schwer verletzt.

Haldensleben (vs) l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen bei Haldensleben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein Mopedfahrer die Straße von Süplingen in Richtung Haldensleben befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der 17-Jährige gegen 6.34 Uhr gegen ein geparktes Fahrzeug.

Dabei stürzte er vom Moped auf die Straße. Mit schweren Verletzungen wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.