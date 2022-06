Fast Polizisten umgefahren Verfolgungsjagd von Stendal bis Haldensleben: Neue Informationen zum mutmaßlichen Täter

Am Donnerstagmorgen raste ein Autofahrer von Stendal bis Haldensleben, um der Polizei zu entkommen. Dabei brachte er Polizeibeamte in Lebensgefahr. Nun gibt es Neuigkeiten in dem Fall.