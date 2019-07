Durch Neuenhofe fahren derzeit viele Autos und Lkw. Die Anwohner sind sauer.

Neuenhofe l Die durch das Dorf führende Kreisstraße (K) 1106 bleibt Sorgenkind der Neuenhofer. Durch den Bau der Ortsumgehung in Wedringen und die Baustelle an der B 71 in Haldensleben nutzen Verkehrsteilnehmer weniger die ausgewiesene Umleitung, vielmehr die vergleichsweise kurze Umfahrung über die K 1106. Und die führt durch den gesamten Ort. Dadurch ist das Verkehrsaufkommen in jüngerer Vergangenheit stark angewachsen. Das trifft gleichermaßen auf Pkw als auch Lkw zu. Viele würden mit völlig unangemessener Geschwindigkeit durch den Ort fahren, kritisieren betroffene Anlieger. Für sie ist weniger der Durchgangsverkehr das Problem. Vielmehr sehen sie Gefahrenpotenzial durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie äußerten ihren Unmut, weil einige Verkehrsteilnehmer diese Durchfahrt als „Rennstrecke“ nutzen und andere Verkehrsteilnehmer und Anlieger, aber auch sich selbst in Gefahr bringen. Sie sahen sich veranlasst, diese für sie unerträgliche Situation an die zuständigen Ämter weiterzuleiten und haben vor einiger Zeit Bürgermeister, Ordnungsamt und Polizei um Hilfe gebeten.

Polizei kontrolliert

Hans Hirche, Bürgermeister der Westheide, hatte nach Kenntnisnahme das Ordnungsamt informiert. Bislang habe die Polizei zweimal im Ort Kontrollen durchgeführt. Zu wenig, meinen Anlieger und wünschen sich verstärkte Kontrollen. Neben der Verkehrsüberwachung durch die Polizei könnten Warntafeln – elektronische Messgeräte, die Kraftfahrer auf die tatsächliche Geschwindigkeit hinweisen – eine Hilfe sein. Vielleicht ließe sich für die Zeit erhöhten Durchgangsverkehrs eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h einrichten, regen die Anlieger an. Ihnen wäre schon geholfen, hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft, so die Anlieger. Sie verweisen auf die Ortsmitte, wo sich die Bushaltestelle befindet. Junge und erwachsene Fahrgäste, die den Bus nutzen, müssen besonders aufmerksam beim Überqueren der Straße sein.

Für Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskon-trollen sei einzig die Polizei zuständig, hieß es aus dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Amt werde aber zur nächsten Sperrkommissionssitzung am Montag, 5. August, dieses Thema ansprechen. Auf dieser Sitzung kommen Vertreter aus den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Gremien zusammen. Auch ein Ansprechpartner der Polizei wird dabei sein. Hans Hirche setzt neben Prävention und Kontrolle auf Disziplin der Verkehrsteilnehmer. Schließlich soll keinem Kind oder anderen Verkehrsteilnehmern im Bereich der Hauptstraße in Neuenhofe etwas zustoßen.