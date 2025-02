Drei Autos kollidierten am Vormittag auf der Höhe der Aral-Tankstelle in Haldensleben. Zeitweise war die Straße vollgesperrt. Es gab eine leichtverletzte Person.

Zusammenstoß dreier Autos führt zu Vollsperrung der B245 in Haldensleben

Drei Autos kollidierten gestern an der Aral-Tankstelle an der Bundesstraße 245 bei Haldensleben.

Haldensleben - Auf Höhe der Aral-Tankstelle an der Bundesstraße 245 kam es am gestrigen Vormittag gegen 11 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos.

Der aus Haldensleben kommende Wagen wollte auf das Gelände der Tankstelle links einbiegen und beachtete die Vorfahrtsregelungen nicht. Dabei sei das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Wagen aus Richtung Hundisburg zusammengestoßen, erklärt Claudia Seidemann, Pressesprecherin des Polizeirevier Börde. Ein weiterer Pkw fuhr daraufhin seitlich in die beiden Unfallfahrzeuge.

Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Krankenwagen war vor Ort. Die Straße wurde für den Zeitraum der Aufräumarbeiten von zwei Polizeibeamten des Reviers Börde und zwei Bereitschaftsbeamten ab dem Kreisverkehr am Waldring voll gesperrt. Zwei Stunden später war die Fahrbahn wieder halbseitig befahrbar.

Totalschaden zweier Autos in Haldensleben

An den zwei hauptbeteiligten Autos entstand Totalschaden, am dritten Wagen einen leichter Sachschaden. Die Schadenssumme werde auf 40.000 bis 45.000 Euro geschätzt, so Seidemann weiter.