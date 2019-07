Ein mit Kraftstoff beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 2 bei Groß Santersleben in eine Leitplanke gekracht.

Groß Santersleben (vs) l Ein mit Kraftstoff beladener Tanklastzug ist am Mittag des 29. Juli auf der Autobahn 2 gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Wie die Autobahnpolizei Börde mitteilt, war ein anderer Lastwagen der Auslöser des Unfalls, der sich zwischen den Anschlussstellen Irxleben und Bornstedt nahe Groß Santersleben (Landkreis Börde) ereignete. So habe ein Lkw gegen 13 Uhr den Rasthof Börde verlassen wollen. Beim Wechseln vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen, hatte dessen Fahrer den Tanklastzug übersehen.

Um einem Zusammenstoß zu entgehen, lenkte der 63-Jährige Fahrzeugführer des Tanklastwagens ruckartig nach links. Dabei geriet das mit 11.000 Litern befüllte Fahrzeug laut Autobahnpolizei ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von 80 Metern stark beschädigt. Der Lastwagen-Fahrer sowie der mit Kraftstoff befüllte Tank des Lastwagens blieben glücklicherweise unversehrt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten jeweils der linke und mittlere Fahrstreifen der A2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.