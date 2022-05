Vier junge Niederndodeleber gehören jetzt zur Feuerwehr

Wie lange schon Feuerwehrblut in ihren Adern pulsiert, vermögen die 16-Jährigen Dustin Luca Zöller, Karsten Schulz und Greta Hermann kaum zu sagen.

Schon in den Kinderschuhen begann für Karsten Schulz, Dustin Luca Zöller, Lilly Petschke und Greta Hermann (von links) die Karriere bei der Niederndodeleber Feuerwehr. Jetzt bereiten sie sich auf den Dienst in der Einsatzabteilung vor.

Niederndodeleben / Hohe Börde - Die drei Niederndodeleber sind mit acht Jahren in die Kinderfeuerwehr eingetreten, gleich als diese gegründet wurde oder kurz danach. „Mein Bruder ist auch in der Feuerwehr, das gab für mich den Ausschlag mitzumachen“, blickt Greta Hermann zurück. Dustin Luca Zöller und Karsten Schulz kam die „Geburt“ der Kinderfeuerwehr in ihrem Heimatort gerade recht, als sie damals nach einem neuen Hobby suchten.