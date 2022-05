Von Haldensleben nach Barcelona in 30 Tagen

Haldensleben - „Wir sind vor genau 30 Tagen in Haldensleben losgedüst, über 2000 Kilometer mit dem Tandem geradelt und nun in Barcelona angekommen“, verkünden Julie Bornkampf und Lukas Mühlisch. Die Gelegenheit schien günstig, denn der 25-Jährige und seine gleichaltrige Freundin waren gerade fertig mit der Uni. Während Julie in Erfurt Förderpädagogik studierte, absolvierte Lukas Mühlisch in der gleichen Stadt ein Studium für das Grundschullehramt. Bevor sie im Februar 2022 ins Referendariat gehen, wollten die beiden angehenden Pädagogen ein Stück der Welt erkunden.

Die Tour führte von Haldensleben über Erfurt in Richtung Frankfurt am Main durch den Schwarzwald nach Freiburg. Von dort aus ging die Reise nach Basel, dann am Ufer des Genfer Sees entlang zum Ausläufer der französischen Alpen bis hin zum Mittelmeer, ein Stück über die Pyrenäen und dann nach Barcelona.

Tandem aufgrund von Augenkrankheit bestes Fortbewegungsmittel

„Das zu machen, worauf man Lust hat und von heut auf morgen in den Tag hinein zu leben, das war ein sehr schönes Gefühl“, beschreibt Julie Bornkampf. Ihr Lebensgefährte gesteht, dass die Tour an manchen Tagen ziemlich anstrengend war. „Der Körper und vor allem die Muskulatur gewöhnen sich an die Belastung. Wir hatten auch großes Glück mit dem Wetter. Man sieht beim Fahrradfahren die Landschaft ganz anders als im Auto. Man fährt in viel abgelegenere wunderschöne Regionen“, schildert Mühlisch bei der Rückkehr in der Heimat.

Das Tandem, das vom Paar liebevoll Frankie genannt wird, war ein treuer Begleiter und für die junge Frau, die an der sogenannten „Retinitis pigmentosa“ erkrankt ist, die ideale Fortbewegungsmöglichkeit. Die 25-Jährige spricht ganz offen über ihre Krankheit, bei der die Sehzellen nach und nach absterben. Die Folgen sind Nachtblindheit, Tunnelblick, abnehmende Sehschärfe bis hin zur Erblindung. Über den Krankheitsverlauf können keine präzisen zeitlichen Voraussagen getroffen werden. Genau deshalb wollen die Reisenden, die seit elf Jahren ein Paar sind, jetzt und heute die Welt erobern.

Einladung von amerikanischem Paar erhalten

„In Deutschland haben wir zu 90 Prozent bei anderen Familien übernachtet. Es gibt eine Internetseite, wo Leute - im besonderen Radfahrende - einen Zeltplatz auf ihren Privatgrundstücken und manchmal auch eine Duschmöglichkeit anbieten. Diese Art der Übernachtung ist sehr angenehm, vor allem weil man mit anderen ins Gespräch kommt“, beschreibt Lukas Mühlisch. Und überhaupt seien sie vielen herzlichen Menschen begegnet. „Bei der einen Familie haben wir sogar Abendbrot mit gegessen. Es hat sich gar nicht fremd angefühlt“, berichtet der Haldensleber. Große Bedenken, bestohlen zu werden, hätten sie nie gehabt. Andererseits hatten sie ihr Tandem immer im Blick, denn darauf war ihr gesamtes Gepäck befestigt.

Eine wertvolle Begegnung hatten sie mit einem amerikanischen Ehepaar. „Beide waren tatsächlich schon weit über 60 Jahre alt, sind aber mit ihren Rädern von Basel nach Barcelona gefahren. Unsere Wege hatten sich immer wieder gekreuzt. Sie haben uns mit Rat und Tat geholfen und uns in eine Tapas-Bar eingeladen“, sagt Julie Bornkampf und erzählt, dass die beiden sie zu sich nach Hause eingeladen haben. „Vielleicht fliegen wir mit Frankie an Bord nächstes Jahr in die USA. Sie wollen uns nördlich von New York City ihre Gegend zeigen“, sagt Lukas Mühlisch.

Ankommen am Mittelmeerstrand war schönster Moment

Als ihren schönsten Moment empfand das Paar die lange herbeigesehnte Ankunft am Mittelmeerstrand. „Da fährt man Hunderte von Kilometern, man düst bergab, um wieder bergauf zu fahren, probiert, gegen Windböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde anzukommen, und schwups eine Sekunde Sand zwischen den Zehen und das Meer vor der Nase, lassen all das irgendwie vergessen“, beschreibt Julie Bornkampf.

„Zum Abend hin wurde es an einigen Tagen etwas stressig, weil in Frankreich und Spanien die Campingsaison zu Ende ging und wir manchmal bei Wind und Regen 100 Kilometer fahren mussten, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen“, erinnert sie sich an die Strapazen.

Rückreise nicht so einfach wie geplant

Als demotivierend empfanden die Beiden die Planung der Rückreise. Eigentlich wollten sie mit dem Zug zurückfahren. Doch bei der Buchung des Zugtickets hieß es, dass sie mit dem Tandem nicht in den Zug dürfen. Auch Plan B – ein Flug mit Fahrradtransport – erwies sich als kompliziert. Nach vielen Stunden am Handy fanden die Reisenden eine kostengünstige Variante mit der Lufthansa. Dazu musste das Rad zerlegt und verpackt werden. „In dieser Zeit hätten wir uns viel lieber die Gegend angeguckt.“

Das eindeutige Resümee zur Reise von Julie Bornkampf: „Ein Mal und immer wieder. Es war anstrengend, aber mit ganz vielen tollen Momenten verknüpft. Abgesehen von all den Eindrücken und Erfahrungen, die wir auf unserer Reise sammeln konnten, ist es unglaublich, wie viele Leute uns motiviert und unterstützt haben.“ Stolz sind die Zwei, dass sie zeigen konnten, dass man auch mit dem Rad ferne Ziele erreichen kann. Als Andenken ließ sich das Paar in Barcelona ein Tattoo stechen. Das Motiv ist Frankie. Jeder trägt ein Teil des Tandems auf seiner Haut.

Anderen Menschen zeigen, dass Radreisen Spaß machen können

Mit ihrer Leidenschaft für das Radfahren wollen die Haldensleber zeigen, dass es Spaß machen kann, sich per Drahtesel fortzubewegen. „Es ist wirklich unfassbar, dass sich so viele bei Instagram an uns gerichtet und uns geschrieben haben, dass sie sich auf unsere täglichen Storys freuen. Wir haben so viele tolle Seelen kennenlernen dürfen“, sagen die Beiden und bedanken sich bei ihren Freunden, die sie ermutigt und bei ihren Familien, die sie während des gesamten Abenteuers unterstützt hatten.