In der Gemeinde Hohe Börde wurden bei einer Razzia zahlreiche Waffen, Munition und Granaten gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Hohe Börde/Bebertal (dpa/vs) l Zahlreiche Waffen sowie Munition hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in der Gemeinde Hohe Börde (Landkreis Börde) sichergestellt. Bei dem Einsatz der Kriminalpolizei in Bebertal seien am Donnerstag (16. Juli) mehrere Gewehre und Pistolen entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Außerdem stellten die Ermittler nach den Angaben größere Mengen Schwarzpulver und Munition sicher. Aus einem Nebengebäude bargen die Einsatzkräfte zudem noch Granaten und eine scharfe Panzermine.

Weitere Details wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt. Ein politischer Hintergrund werde jedoch nicht angenommen, hieß es auf Nachfrage.