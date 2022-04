Engagement Wahlhelfer in Eickendorf jäten erstmal Unkraut

Statt sich an die Wahlurne zu setzen, haben Helfer der Bundestagswahl in Eickendorf erst mal die Ärmel hoch gekrempelt, um das Unkraut am Dorfgemeinschaftshaus zu beseitigen. Detlef Meyer vom Ordnungsamt erklärte, dass die Stadthofmitarbeiter nicht überall in der Einheitsgemeinde wirken können. Er bittet um Hinweise, wenn es Missstände zu beklagen gibt.