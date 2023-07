Kindergarten Waldspatzen aus Ivenrode feiern ihr Sommerfest

Vorhang auf – die Vorstellung beginnt! Für einen Nachmittag verwandelte sich die Kindertagesstätte in Ivenrode in eine magische Zirkuswelt. Kinder und Erzieherinnen schlüpften in die Rolle von Artisten, Tänzern, Ansagern, Dompteuren und wilden Tieren.