Warum AstraZeneca im Biosphärenreservat Drömling Obstbäume pflanzen lässt

Matthias Ocklitz (v.l.), Doreen Stengel, Henrike Meyer und Heiko Schulz pflanzen an mehreren Standorten in Calvörde und in Velsdorf Obstbäume. Dabei kamen die Mitarbeiter des Unternehmens AstraZeneca nicht nur mächtig ins Schwitzen, sondern sie hatten auch sichtlich viel Spaß.

Foto: Anett Roisch