Warum Haldensleben angeblich ein Paradies für Senioren ist

Haldensleben - Es gibt Dinge, die in Haldensleben besser laufen könnten. So hat die Stadt offenbar eine höhere Kriminalitätsrate, als fast 900 ähnlich große Städte in Deutschland. Das zeigt eine Studie der Contor Regio GmbH, die regelmäßig Standortanalysen erstellt. Sie hat kürzlich 897 Kleinstädte in Deutschland verglichen, die mindestens 10.000 und höchstens 20.000 Einwohner haben. Ziel war es, herauszufinden, wo in Deutschland ältere Menschen die besten Lebensbedingungen vorfinden.