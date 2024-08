Haldensleben - Ein Haldensleber steht an einem Sommertag auf dem Busbahnhof der Börde-Kreisstadt. Seinen Namen möchte der Mann nicht in der Zeitung lesen, er ist der Redaktion bekannt. Doch über das, was ihm zum wiederholten Male geschehen ist, möchte der Berufspendler, der in Magdeburg arbeitet, berichten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.