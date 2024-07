Am 11. August feiert der Heimatpflegeverein Beverspring sein 26. Erntefest in Eimersleben. Die historische Ernte wird dabei ebenso nachgestellt wie die heutige. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Was auf dem Erntefest in Eimersleben alles geboten wird

Beim Erntefest in Eimersleben kommt auch historische Landtechnik wieder zum Einsatz.

Eimersleben - Das Programm für das 26. Mäh-, Dresch- und Erntefest des Heimatpflegevereins Beverspring steht, die Ernte im Wandel der Zeit ist organisiert, verschiedene Vereine bereiten ihre Stände vor, und auch an das leibliche Wohl der Besucher wurde gedacht.

Die Heimatfreunde sind in diesem Jahr am Sonntag, 11. August, Gastgeber eines ganztägigen bunten Treibens rund um die Landwirtschaft und das ländliche Leben. Die Vorführung der traditionellen Erntetechnik wird wie immer bei den Erntefesten auf dem Sportplatz an der Bundesstraße 1 im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Gottesdienst zum Auftakt

Bevor es ab 11 Uhr soweit ist, geht es um 10 Uhr zunächst mit einem Gottesdienst auf dem Festgelände los. Die offizielle Eröffnung erfolgt im Anschluss. Zur Vorführung historischer Dreschtechniken hegen und pflegen die Heimatfreunde ihre alte Technik. Bis hin zu hochmodernisierten Erntemaschinen der Gegenwart werden die Maschinen von Vereinsmitgliedern und Landwirten gesteuert.

Gegen 15 Uhr eröffnet der Heimatverein dann auch die Kartoffelernte. Jeder Gast kann dabei mitmachen und sich selbst gegen einen Obolus einen Korb voll aufsammeln.

Buntes Programm

Kulturell erwartet die Besucher ab 12.30 Uhr wieder ein buntes Programm, versichert Vorstandsmitglied Sabine Triebler. Bei ihr laufen die organisatorischen Fäden des Erntefestes zusammen. Mit dabei sind in diesem Jahr die Schalmeienkapelle aus Barneberg, Franks Fakir- und Feuershow sowie die Rettungshundestaffel aus Wanzleben. Für Live-Musik auf dem Platz sorgt der „Musikexpress“. Oldtimer sind neben allerlei historischem Erntezubehör des Vereins zu sehen.

Die Kaninchenzüchter aus dem Allertal präsentieren sich auf dem Festgelände mit einer Auswahl ihrer Rassezüchtungen und lassen ihren Nachwuchs schon einmal begutachten. Dazu gibt es wie gewohnt allerlei Gaumenfreuden - von süß im Café Grün-Weiß im Festzelt bis herzhaft von Grill und Herd. Kartoffelpuffer, Waffelbäckerei, Fischbrötchen und die Gulaschkanone stehen bereit.

Allerlei warme und kalte Getränke vom Bierwagen oder an der Cocktailbar ergänzen das Angebot auf dem Festgelände.