Was passiert eigentlich mit nicht verkauften Weihnachtsbäumen? Wohin die Händler ungeliebte Tannen bringen und wann die Christbäume in Haldensleben abgeholt werden.

Weihnachtsbaum-Verkäufer Tobias Schulte Spechtel weiß genau, welche Bäume in die Wohnzimmer der Menschen dürfen. Die zwei großen Tannen haben es als krumm gewachsene Bäume sehr schwer.

Haldensleben. - Egal ob groß und mit langer Spitze oder klein und rund – traditionell ziehen Tannenbäume an Weihnachten in die Wohnstuben ein. Doch was passiert mit den Nadelbäumen, die bis Heiligabend kein Zuhause gefunden haben? Häufig bleiben von den geschlagenen Bäumen fünf Prozent übrig.