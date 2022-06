Wenn Engel reisen und in Wieglitz landen

Wieglitz - Mit „Reisebilder“ entführte Burkhard Engel vom Cantaton Theater das Publikum der Schifferkirche in die Welt der Lyrik, während sein Sohn Martin die Reise in die Vergangenheit mit klassischer Musik begleitete. „Die Herren Engel sind für uns schon lange keine Unbekannten mehr. Der Rezitator Engel und sein hochbegabter blinder Sohn Martin haben uns in den zurückliegenden Jahren mit ihren Darbietungen erfreut“, sagte Astrid Leischwitz von der Kirchengemeinde. Man denke - nach den Ausführungen von Astrid Leischwitz - immer, dass ein Blinder sich im Leben nur schwer behelfen kann. „Aber falsch! Martin Engel studierte an der Musikhochschule in Karlsruhe, erwarb sich ehrgeizig Anwendungstechniken und holte sich immer wieder Anregungen von namhaften Persönlichkeiten für sein perfektes Klavierspiel“, schwärmte die Wieglitzerin vom Pianisten, der als Dozent an der „Schule für Klavier“ in Heidelberg tätig ist.