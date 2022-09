Wie die Schulanfänger in Haldensleben unterstützt werden

Seit einer Woche drücken Kinder wieder die Schulbank. Gerade für Erstklässler ist die Grundschule ein großer Schritt Richtung Selbstständigkeit, der Kinder und Eltern schnell verunsichern kann. Verschiedene Angebote in Haldensleben sollen helfen, die Angst vor den ersten Schultagen zu nehmen.

Mit der Einschulung beginnt für viele der Ernst des Lebens. In Haldensleben gibt es verschiedene Angebote, damit Erstklässler und Eltern den Schulstart entspannt meistern.

Haldensleben - Das erste Schuljahr ist nicht nur für Kinder eine aufregende Zeit, sondern kann auch bei Eltern so manche Ängste und Sorgen schüren. Ist mein Kind auf seinem Schulweg sicher? Steigt es nach Unterrichtsschluss in den richtigen Schulbus ein? Weiß es, wie es sich im Unterricht zu verhalten hat? Fragen wie diese können Kinder und Eltern besonders an den ersten Schultagen den Schlaf rauben.