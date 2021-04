Wieder 66 neue Corona-Infektionen im Landkreis Börde

Haldensleben (tj)

Das Gesundheitsamt des Landkreises Börde hat am 13. April 2021 66 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Damit ist die Zahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 aus 4973 gestiegen. Aus den Zahlen des Sozialministeriums geht hervor, dass 298 Frauen und Männer in der Börde noch aktiv infiziert sind. Es hat bisher 122 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist im Landkreis Börde wieder leicht gestiegen. Am Dienstag lag sie laut Sozialministerium bei 140,41.

Nur ein Landkreis mit Inzidenz unter 100

Landesweit wurden am 13. April 2021 543 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten positiven Testergebnisse hat es im Saalekreis (112) gegeben. Der Inzidenzwert für ganz Sachsen-Anhalt liegt jetzt bei 182,11. Die höchste Inzidenz gibt es im Burgenlandkreis (339,96). Einziger Landkreis mit einer Inzidenz unter 100 ist das Jerichower Land (94,88).

Im Landkreis Börde konnten bisher 25 419 Menschen geimpft werden. 7017 davon haben auch schon ihre zweite Impfdosis verabreicht bekommen. Allein am vergangenen Montag waren es 463 Menschen. Landesweit liegt die Impfquote nach Angaben des Sozialministeriums bei 17,0 Prozent.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser des Landes liegen derzeit 140 Corona-Patienten. 66 davon müssen künstlich beatmet werden.