Wurde die Statue des Haldensleber Rolands aus Wolfsburg geklaut?

Haldensleben

Es war einmal... da ward die Haldensleber Reiterstatue aus Hehlingen, einem Ortsteil der Stadt Wolfsburg, nach Haldensleben entführt. Wie bitte? Die Haldensleber als Langfinger?

In Sachsen-Anhalt gibt es zwölf weitere Roland-Figuren. Allerdings sitzt keiner davon auf einem Pferd wie der Haldensleber – doch auch dieser Roland war ursprünglich nicht zu Ross. Im Jahr 1528 wurde der stehende Roland erstmals durch einen reitenden Roland ersetzt, der zudem auf einem drehenden Sockel platziert wurde. Das macht den Haldensleber Roland weltweit einzigartig.

Seit dem Jahr 1927 ziert der „neue“ reitende Roland den Marktplatz der Innenstadt. In der freien Internet-Enzyklopädie Wikipedia hat der Haldensleber Roland seit Juli 2015 auch einen Eintrag. Hier taucht auch die Sage auf: „1419 wurde die stehende Rolandfigur erstmals in den Stadtbüchern von Haldensleben erwähnt. Es gibt Berichte, wonach die Figur zunächst einige Jahre in Hehlingen stand und dann nach Haldensleben entführt wurde“.

Lüge wird zur Sage

Haldensleben wehrt sich seit Jahren gegen diese Lüge. Das weiß auch Judith Vater als Leiterin des Museums in Haldensleben. Sie sagt, es habe viele Versuche gegeben, die Sage um den entführen Roland zu negieren. „Die Geschichte hat keine feste Grundlage, das kam einfach mal ins Gespräch und hat dann die Runde gemacht. Die, die keinen Roland haben, wollen die Sage einfach nicht sterben lassen“, vermutet Vater.

Im Endeffekt sei es toll, dass andere so neidisch sind auf den besonderen Roland, dass sie sogar Geschichten erfinden und daran auch noch so festhalten, sagt sie. Die Sage um den entführten Roland geht sogar so weit, dass auf der Inschrift der Statue in Hehlingen die Haldensleber Diebesgut-Lüge geschrieben steht.

Judith Vater äußert zu dem Online-Lexikon ihre Bedenken: „Auf den Wikipedia-Eintrag würde ich mich nicht verlassen. Nachteilig an unserem Bildungssystem ist, dass nicht so sehr auf seriöse Quellen geachtet wird, deshalb kann eine Plattform wie Wikipedia so erfolgreich sein.“ Sie sei nicht abgeneigt, den Wikipedia-Eintrag zum gestohlenen Roland zu korrigieren, wenn sich dafür ein geeignetes Zeitfenster finden lässt, sagt sie schmunzelnd.