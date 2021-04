Wurstsingen hat Tradition

Böddensell. Die Böddenseller feiern gern und halten Tradition lebendig. Eine davon ist das Wurstsingen, das seit Generationen gepflegt wird. In Böddensell ziehen am Rosenmontag buntbebänderte Burschen, teilweise mit Musik, von Haus zu Haus, um bei einem Ständchen die ihnen zugedachten Sachen wie Wurst, Speck, Eier und Butter in Empfang zu nehmen, schrieb das Wochenblatt 1936.

Zwar ziehen die Wurstsinger in der heutigen Zeit nicht mehr am Rosenmontag durchs Dorf, sondern am Wochenende. Und längst sind es nicht die jungen Männer allein, die durch den Ort ziehen, auch das weibliche Geschlecht und natürlich auch Kinder unterstützen die Männer, und alle sind so fantasievoll verkleidet, dass man einige gar nicht erkennen kann. Die Spenden werden anschließend gemeinsam verzehrt. Übrigens auch heute noch im Saal vom früheren „Braunen Hirsch“, der auch auf der alten Postkarte zu sehen ist.

Die Gaststätte gibt es jedoch nicht mehr. Die nebenstehende Postkarte ist etwa ein Jahrhundert alt. Das Herrenhaus (oben rechts auf der Karte) wurde 1733 mit kleiner Parkanlage auf historischem Grund errichtet. Erstmalig erwähnt wurde das Schloss 1160. 2001 hat der heutige Eigentümer das barocke Treppenhaus, die Empfangshalle und den oberen Festsaal saniert.