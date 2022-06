Zeugen aus Stein schmücken die Calvörder Heimatstube

Zum Tag des offenen Denkmals öffnet in diesem Jahr auch die Heimatstube Calvörde ihre Türen. Und zu bestaunen gibt es dort so einiges.

Calvörde - Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September 2021, wird die Tür derCalvörder Heimatstube, an der Neustadtstraße 19 von 14 bis 17 Uhr für Besucher offen stehen. Das Motto des Denkmal-Tages lautet „Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Mitglieder des Heimatvereins werden die Gäste auf Wunsch und unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften durch die Räume des Heimatmuseums führen.