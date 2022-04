Kommunalpolitik Zukunft des „Zwergenlandes“ in Erxleben ungewiss

Am Gebäude der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Erxleben hat der Zahn der Zeit genagt. Ein Neubau soll her. Obwohl Fördermittel in Aussicht sind, reichen die Finanzen der Verbandsgemeinde Flechtingen nicht aus. Bevor die Mitgliedsgemeinde Erxleben einen Zuschuss gibt, soll Klarheit über Kosten und Risiken geschaffen werden.