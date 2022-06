Zum Lernstart ist bei den Rätzlinger Grundschülern viel Mut gefragt

Mut haben am Einschulungswochenende 28 Mädchen und Jungen bewiesen. Die Abc-Schützen der Rätzlinger Grundschule sind auf der Bühne durch eine symbolische Schultür gestiegen, um zum Lernen in das Abenteuer Schule zu starten.

Die Abc-Schützen der Grundschule in Rätzlingen freuen sich bei der Einschulungsfeier in der Sporthalle über ihre prallgefüllten Zuckertüten.

Rätzlingen - „Ihr, die heute in der ersten Reihe sitzt, seid die Wichtigsten", sagte am Sonnabend Schulleiterin Petra Gericke zu den 28 Erstklässlern der Rätzlinger Grundschule. Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt, wollte die Schulchefin wissen und fragte, was sie alles zum Lernen mit in die Schule bringen müssen. „Stifte, Federtasche, Brotbüchse, Bücher...“, zählten die Abc-Schützen auf. „Aber wisst ihr, was ihr noch braucht? Ihr braucht ganz ganz viel Mut. Habt ihr Mut? Traut ihr euch mal ganz laut zu stampfen, zu klatschen und zu zählen?“, forderte die Schulchefin die Kinder heraus.