Armin Hartwig, der 42 Jahre und 3 Monate lang Leiter der Kreismusikschule war, geht in den Ruhestand. In dieser Zeit hat er einiges erlebt und bewegt. Wie geht es für die Musikschüler weiter?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Armin Hartwig war – laut eigenen Angaben – der jüngste Musikschulleiter in der damaligen DDR. Sogar in der gesamten Bundesrepublik. Dass er es so früh auf den Posten schaffte, hatte viel mit der Situation zu der Zeit zu tun, aber auch mit seinem Traum, selbst Musiker zu werden. Nun ist er nach 42 Jahren und 3 Monaten in den Ruhestand gegangen und hinterlässt große Fußstapfen. Ein Abschiedsinterview mit dem, wie er sagt, dienstältesten Musikschulleiter in Deutschland.