Zur Bürgermeisterwahl in Haldensleben sind alle neun Bewerber zugelassen

In Haldensleben wird am 13. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Drei Frauen und sechs Männer dürfen nach Sichtung ihrer eingereichten Unterlagen für den Posten kandidieren.

Haldensleben - Der Stadtwahlausschuss hat am Mittwochabend alle neun bei ihm eingereichten Bewerbungen für die Wahl zum Haldensleber Stadtoberhaupt zugelassen. Demnach treten zur Wahl am 13. März folgende Kandidaten an: Danny Meyer (CDU), Bernhard Hieber (SPD), Michael Schlahsa (Die Basis) sowie die parteiunabhängigen Einzelbewerber Anja Reinke, Nicole Job, Regina Blenkle, Stefan Scholz, Patrick Siegl und Frank Schünemann.