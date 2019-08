Endlich ist er fertig, der Durchgang vom alten Rossmann-Geschäft in der Langen Straße zum Neubau an der Bundesstraße in Havelberg.

Havelberg l Er ist unscheinbar und man muss schon genau hinschauen, um den neu geschaffenen Durchgang vom alten Rossmann-Geschäft auf der Havelberger Stadtinsel in der Langen Straße 13 als solchen wahrzunehmen. Doch all diejenigen, die ihn bereits entdeckt haben, freuen sich, dass es diesen kurzen Weg, der die Altstadt mit der Uferstraße verbindet, nun gibt.

So zum Beispiel die direkten Nachbarn, die Uhrmachermeister Jürgen und Mathias Haut. „Ich finde das richtig gut. Jahrelang war hier nichts los und jetzt höre ich die Leute, wenn sie durch den Durchgang gehen. Er wird schon gut angenommen“, sagt Mathias Haut. Er hat ein altes Foto von der Langen Straße, das den ursprünglichen Eingang in das Haus zeigt. Es war eine richtige Tordurchfahrt, wie es sie früher oft an den Häusern gegeben hat. Später wurde das Haus umgebaut und der Eingang schmaler. Eine Kutsche passt nicht mehr durch. Aber Fußgänger und sicher auch Rollstuhlfahrer.

Der Drogeriediscounter Rossmann hatte einst in dem Haus Lange Straße 13 ein Geschäft – früher war dort der Dienstleister Rediko –, bis er auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Ersatzneubau eingezogen war. Dann kam der Wunsch, sich zu vergrößern. Auf dem Grundstück Nummer 13, das bis zur Uferstraße geht, war ein Neubau möglich. Im Januar 2017 eröffnete Rossmann den neuen modernen Discounter, direkt an der Bundesstraße. Wieder hatte ein Geschäft die Einkaufsstraße verlassen...

Bilder Der Berliner Norbert Pfeiffer ist öfter in Havelberg und findet diesen neuen Zugang vorteilhaft für die Stadtinsel. Foto: Andrea Schröder



Ein Blick in die Lange Straße von früher. Links ist das Schaufenster des heutigen Uhrmacher-Geschäftes, rechts daneben die noch breite Hofdurchfahrt....



Nutzung noch offen

Deshalb gab es mit der Stadtverwaltung die Vereinbarung, dass der Durchgang vom alten Gebäude in der Langen Straße zur Uferstraße geöffnet wird. Auf dem Rossmann-Gelände befindet sich auch der Parkplatz. Kunden könnten schnell einen Abstecher in die Altstadt machen. So die Hoffnung der noch verbliebenen Geschäftsleute auf der Stadtinsel. Zwar ließ die Umsetzung dieses Vorhabens gut zwei Jahre auf sich warten, doch nun ist der Durchgang da. Die Stadt hatte immer wieder gegenüber Rossmann darauf gedrungen, den Durchgang auf jeden Fall zu realisieren, egal, was mit dem alten Gebäude vorgesehen ist. Jetzt geht es noch um die Fassadenansichten auf beiden Seiten. Besonders schön sind sie nicht. Und um ein großes, sofort ins Auge fallendes Schild vom Rossmann-Parkplatz aus, dass es von dort aus auf kurzem Wege auf die Stadtinsel geht.

Sollte sich keine andere Lösung finden, will sich Mathias Haut dafür einsetzen und freut sich, wenn er Unterstützer dafür findet. Über die Gestaltung muss mit Rossmann gesprochen werden. Auf jeden Fall will er die Wand, die zum Uhrmacher- und Goldschmiedegeschäft gehört, putzen lassen.

Außer dem Durchgang mit wassergebundenem Weg zum Parkplatz sind auch fünf weitere Pkw-Stellflächen entstanden. „Der Platz war da und wir haben auch das Aufstellen einer Lampe vorgeschlagen“, berichtet Gerhard Schulenburg von der bauausführenden Havelberger Firma Lati.

Wie von Rossmann auf Nachfrage zu erfahren war, ist das Aufstellen eines Hinweisschildes bisher nicht konkret geplant. „Wir stehen einer Umsetzung jedoch grundsätzlich offen gegenüber“, heißt es von der Pressestelle. Die Fassade zur Langen Straße soll mit einem neuen Anstrich versehen werden. Der rückwärtige Bereich werde jedoch erst im Zuge einer neuen Nutzung hergestellt. Für die Grünflächen ist Rasen vorgesehen. Wie das Haus künftig genutzt wird, ist noch offen. „Aktuell sind wir auf der Suche nach Interessenten.“