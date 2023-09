Zum Pferdemarkt in Havelberg waren die Polizei Stendal und Feuerwehr viel im Einsatz. Bei einer Trunkenheitsfahrt ist eine Menschengruppe am Bierwagen am Elbfähranleger Räbel zum Glück mit dem Schrecken davon gekommen.

65-Jähriger rast volltrunken am Fähranleger der Elbe in Richtung einer Menschengruppe

Stendal - Das hätte schlimmer ausgehen können. Wie die Polizei in Stendal mitteilt, ist am Sonntag um 0.23 Uhr ein betrunkener Autofahrer in Richtung einer Menschengruppe gefahren, die am Elbfähranleger Räbel an einen Bierwagen stand. Die etwa 20 Personen kamen zum Glück mit dem Schrecken davon.

Der 61-Jährige, der zuvor eine Metallabsperrung überfahren hatte, stoppte den BMW kurz vor den Ausschankwagen und flüchtete in Richtung Wald. Ein Zeuge reagierte beherzt, er holte den Mann ein und übergab ihn der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille, eine Blutprobenentnahme fand im Krankenhaus Seehausen statt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mann fährt unter Alkoholeinfluss in die Havel

Bereits am Donnerstag hat es am späten Abend gegen 22.32 Uhr einen Hilfeleistungseinsatz für die Havelberger und Nitzower Feuerwehr gegeben. An der alten Nitzower Fährstelle, die seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb ist, war ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann mit seinem Pkw in die Havel gefahren. Aus seinem Auto konnte er sich danach unverletzt selbst befreien und telefonisch um Hilfe rufen. Bei dieser handelte es sich konkret um die Bergung des Fahrzeuges.

Teurer Familienausflug mit E-Roller zum Pferdemarkt in Havelberg

Eine Familie aus Brandenburg war nach einem Besuch des Pferdemarktes in Havelberg am Sonnabendabend mit ihren E-Rollern auf der Rückfahrt zu einem nahe gelegenen Campingplatz. Bei einer Kontrolle in der Genthiner Straße stellte eine Polizeistreife jedoch fehlende Versicherungsschutz bei allen vier E-Rollern fest. Gegen jede der vier Personen im Alter von 24 bis 66 Jahren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Motorradfahrer ohne Helm und Kennzeichen unterwegs

Bei einer Kontrolle in der Genthiner Straße in Havelberg am Sonnabendnachmittag kam den Beamten ein Motorradfahrer entgegen. Er wurde angehalten. Der 67-Jährige trug keinen Motorradhelm. Am Fahrzeug befand sich kein Kennzeichen und es war auch nicht pflichtversichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ohne Pflichtversicherung ist in der Elbstraße am Nachmittag auch ein 83-Jähriger mit einem Seniorenmobil unterwegs gewesen. Auch für den Rentner konnte die Polizei keine Ausnahme machen: Eine Anzeige wurde gefertigt.

Radfahrer aus Potsdam hat zu viel Alkohol im Blut

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein Potsdamer mit einem Strafverfahren rechnen. Der Mann war am Donnerstag gegen 3 Uhr mit einem Fahrrad auf der Elbstraße in Havelberg unterwegs – und wurde von der Polizei wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten. Der Mann musste „pusten“ – herausgekommen sind bei dem Schnelltest 1,66 Promille Alkohol im Blut -weit mehr als erlaubt. Mit dieser Feststellung wäre auch der Autoführerschein weg.