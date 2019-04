66 Zivilbeschäftigte und Soldaten haben die erstmals gebotene Gelegenheit genutzt, in der Kaserne Blut zu spenden.

Klietz l Die fünf Mitarbeiter des Blutspendedienstes Dessau und die Ehrenamtlichen vom Ortsverein hatten alles bestens im ehemaligen Kinosaal vorbereitet. Zuletzt als Aufnahme für die Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung genutzt, boten die vielen kleinen Räume beste Voraussetzungen für das Prozedere der Blutspende. Gleich zu Beginn standen die Spender Schlange. Einer der Ersten war der Auszubildende Tim-Lex Kwidor. Zum zweiten Mal hat er sein Blut für andere abgegeben. Er will das künftig regelmäßig tun. In der Kaserne hat er nun zweimal pro Jahr Gelegenheit dazu. Denn will mit 66 Personen die angestrebten 50 gut überschritten wurden, lohnt sich die Mühe, die sich das DRK macht.

Unterstützung gab es übrigens vom Küchenteam der Truppenübungsplatzkommandantur. Es hatte einen abwechslungsreichen Imbiss vorbereitet, so dass sich jeder nach der Spende stärken konnte.

Alles zubereitet wurde übrigens in der Feldküche Großwudicke, weil die Bauarbeiter in der Küche der Kaserne am See immer noch in Gange sind.

Bilder AuchPlatzkommandant Major Dirk Hoffmann, spendete Blut. Zuvor ging es zum Arzt – wie so oft im Ehrenamt Jürgen Gennermann. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Für die Spender – hier Detlef Furchheim – gab es einen Imbiss. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



In großen Schritten voran geht es dagegen in der Kaserne im Walde. Wie berichtet, ist gerade die neue Zufahrt samt Wache in Betrieb genommen wurden. Hier wird jetzt noch am versetzten Zaun gearbeitet. Die Zaunerneuerung soll übrigens um die gesamte Kaserne herum erfolgen – insgesamt sind es 1,5 Kilometer, der jetzige Abschnitt ist 500 Meter lang.

Der nächste öffentliche Blutspende-Termin in Klietz steht am 8. April. Von 16 bis 19.30 Uhr kann im Jugendklub gespendet werden.