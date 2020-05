Eine Variante für den Hedemickenlauf in Kamern auf Abstand bekommt keine Genehmigung vom Landkreis.

Kamern l Die Hoffnung, den Lauf „Rund um die Hedemicke“ in Kamern unter an Corona-Bedingungen angepassten Modalitäten stattfinden zu lassen, hatte Cheforganisator Marian Buhtz nicht aufgegeben. Doch gab es gestern nun das strikte Nein. „Der Landkreis hat mir mitgeteilt, dass der Lauf eine Großveranstaltung wäre und deshalb nach der 6. Eindämmungsverordnung des Landes nicht stattfinden darf“, berichtet der Sandauer, der alljährlich im Sommer den Lauf in Kamern und kurz nach dem Jahreswechsel am 6. Januar den Sandauer Riesenpfannkuchenlauf vorbereitet.

Der Hedemickenlauf war für Sonntag, 21. Juni, geplant. Mit dem Kamernschen Bürgermeister und der Feuerwehr hatte Marian Buhtz bereits abgesprochen, dass sie länger vor Ort bleiben, damit die Läufer und Wanderer in einem Zeitfenster von 9.30 bis 11 Uhr einzeln an den Start gehen können. Die Medaillen aus Holz hatte er von der Tischlerei Dähne in Warnau bereits bekommen und sie auf der Vorder- und Rückseite beklebt. „Wir können es nicht ändern und müssen die Entscheidung akzeptieren. Aber es ist nichts verloren. Wir heben die Medaillen fürs nächste Jahr auf. Das trifft auch auf die Sponsorengelder zu, die bereits eingegangen sind“, sagt Marian Buhtz.