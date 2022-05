Am Lindenweg in Havelberg wird fleißig gewerkelt

Verkaufsausstellung von weihnachtlichem Schmuck und Gebäck offnet am 15. November

Beate Kleinecke und Dana Hoppe (von links), die in der Holzwerkstatt arbeiten, haben erste Dekorationsartikel angefertigt.

Havelberg - Es duftet schon wie in der Weihnachtsbäckerei im Haus der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) am Havelberger Standort Lindenweg. Das hat seinen guten Grund: Im Haus laufen die Vorbereitungen für einen Weihnachtsbasar auf Hochtouren. Dieser soll am Montag, 15. November, eröffnet werden.