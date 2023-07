Eine Premiere gibt es in diesem Jahr zum Abschluss der Sommerschule in Wust: ein Open-Air- Konzert. Es sollte eigentlich bereits 2020 stattfinden – doch funkte das Virus dazwischen.

Wust - Einige Jahre hatte Regisseur und Musiker Arthur Shettle sich wegen der Pandemie gedulden müssen, jetzt kann sein großes Projekt endlich umgesetzt werden: „Wust Rocks!“ heißt es am 12. August nach der letzten von drei Theateraufführungen. Gerockt wird an genau jener Stelle, an der vor kurzem auch die erste Wuster Schlagernacht stattgefunden hat – auf dem Sportplatz.

Dieser ist zugleich das Domizil der Sommerschüler, die hier campen. Auch der Veranstalter ist derselbe: Der Wuster Enrico Reumann lädt mit seiner „Art-Tour-Entertainment“ gemeinsam mit der Sommerschule zu dem Konzert ein. Der Einlass erfolgt ab 20 Uhr, um 21 Uhr wird losgerockt. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

Dankeschön für 30 Jahre Sommerschule

„Das Konzert als Dankeschön für 30 Jahre Sommerschule in Wust war ein großer Wunsch von mir“, berichtete Arthur Shettle in der Theaterbaracke, wo er täglich mit den Proben zum Brechtschen Lustspiel „Mann ist Mann“ beschäftigt ist. Das Casting erfolgte durch ihn gleich am ersten Tag, zehn Mitwirkende sind dieses Jahr dabei – neben Dozenten und Sommerschülern auch wieder Wuster.

Mit Amber Reumann ist unter den Darstellern auch eine Debütantin. Die Tochter vom Hauptdarsteller Enrico Reumann ist 15 Jahre alt und damit genauso alt wie ihr Vater damals im Jahre 1992, als er bei der Premiere des Sommerschul-Theaters mitspielte. Inzwischen ist er Theaterprofi und hat schon etliche Hauptrollen übernommen.

Musiker-Paar lernte sich in Wust kennen

Zurück zum Konzert. Zusammen mit Arthur Shettle (Leadgitarre, Gesang), der in New York City in verschiedenen Bands mitspielt, werden ehemalige Dozenten und Sommerschüler aufspielen. Wie der ehemalige Dozent David Barnett, der inzwischen eine Theater-Professur innehat und ebenfalls Gitarre spielt und singt. Martin Schäfer spielt Bassgitarre, seine Frau Serena ist Pianistin – beide hatten sich wie viele andere Paare in der Sommerschule kennengelernt und vor kurzem geheiratet. Auf den Percussions spielt Frances Foley und Yannik Zimmermann aus Sandau sitzt als ehemaliger Sommerschüler am Schlagzeug.

Sie alle sind die „Katte-Tonics“ – ein Wortspiel mit Verweis auf den Katte-Winkel und auch auf Maria von Katte, welche die Wuster Sommerschule 1991 ins Leben gerufen hatte. Sie war es auch gewesen, die Arthur Shettle 1992 nach Wust geholt hatte – als ehemalige Cambrigde-Absolventin war sie gut vernetzt. Aus Cambrigde kamen denn auch die ersten Dozenten, die im zweiten Jahr der Sommerschule dann auch beim Theaterspiel mitwirkten.

Aufgeführt wurde zuerst „Pygmalion“, eine Komödie von Georg Bernard Shaw. Neben Arthur Shettle war Oliver Haller aus Berlin damals Co-Regisseur. Die Dialoge in den Theaterstücken erfolgen zwar immer zweisprachig, doch können auch jene, welche der englischen Sprache nicht mächtig sind, das Geschehen verstehen. „Ich inszeniere immer sehr visuell“, erklärte Arthur Shettle dazu.

„Katte-Tonics“ sind nur dieses eine Mal zu erleben

Die „Katte-Tonics“ – die als All-Star-Band mit Musikern aus den USA, Großbritannien und Deutschland so wohl nie wieder zusammenkommen werden – üben bereits eifrig zu Hause. Dazu hatte der Regisseur ihnen vorab die entsprechenden Dateien zugesandt. Mit jedem von ihnen hatte Arthur Shettle schon gespielt, nur nicht mit allen gemeinsam. Gemeinsam geprobt wird in der Turnhalle, welche dann wieder zur „Tonhalle“ mutiert.

Das Open-Air wird ein musikalischer Rückblick auf die 30-jährige Sommerschule. Aus jedem dieser Jahre soll ein Top-Hit erklingen. Wie „Losing my religion“ von REM. Oder „Leichtes Gepäck“ von Silbermond. Über 30 Lieder stehen im Repertoire, etwa zweieinhalb Stunden sind für das Konzert eingeplant. Dazu werden Videoclips und Fotos auf der Leinwand zu sehen sein, die die 30 Jahre des „Spirits of Wust“ noch einmal Revue passieren lassen.

Ein etwas verspätetes Jubiläumsfest sozusagen – und zugleich ein würdiger Abschluss der Wuster Sommerschule.

Karten im Vorverkauf kann man im Büro der Sommerschule im Wuster Speicher erwerben (Telefon 039323/75656), über die Internetseite von Enrico Reumann oder über dessen WhatsApp-Nummer 039323/75160.