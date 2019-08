Auf der Kiebitzberg-Schiffswerft in Havelberg ist am Montag nach einer Schadensstelle am Schwimmkörper der Sandauer Elbfähre gesucht worden. Foto: Dieter Haase

Eine kurzfristige Reparatur macht sich an der Elbfähre Sandau erforderlich.

Havelberg l An Land hat am Montag die Sandauer Elbfähre gelegen. Sie wurde zu einer Schadensuntersuchung auf die Kiebitzberg-Werft nach Havelberg gebracht. Im vorderen Bereich des Wasserfahrzeuges ist eine Kammer mit Wasser voll gelaufen, was auf ein Leck hindeutete. Nach dem Motto „Sicher ist sicher“ wurde entschieden, die Fähre zur Reparatur nach Havelberg zu bringen. Das erfolgte am Montag über Elbe und Havel; Manfred Will, jahrzehntelang Fährmann und immer noch zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, übernahm dabei die Rolle des „Kapitäns“. Er verfügt über ein Schiffsführer-Patent. Sandaus Bürgermeister Henry Wagner war ebenfalls zur Kiebitzberg-Werft gefahren, um sich ein Bild von dem Schaden an dem Grundschiffs-Körper der Fähre, der von 1991 stammt, zu machen. „Es ist zum Glück nur ein kleiner Schaden, der kurzfristig behoben werden kann. Voraussichtlich ab Mittwoch Mittag wird die Fähre wieder von Ufer zu Ufer verkehren“, sagte er.