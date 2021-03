Die Nachricht Uferstraßen-Sanierung und der Wilsnacker Straße in Havelberg umtreibt Gewerbetreibenden auf der Stadtinsel.

Havelberg l „Wenn die Umleitung des gesamten Verkehrs der Bundesstraße über die Stadtinsel erfolgt, wird uns Angst und Bange“, sagt André Peter. Seine Frau Karin ergänzt: „Dann bleiben die Leute wieder aus, weil sie keinen Parkplatz vor den Geschäften finden.“ Das Schuhgeschäft von Familie Peter befindet sich in der Steinstraße. In unmittelbarer Nähe hat Christiane Rateitschak ihr Geschäft „Eisen-Kühn“. Erfahrungen mit Umleitungen über die Stadtinsel haben alle drei.



Die Steinstraße würde im Falle einer Komplettsperrung der Bundesstraße im Bereich der Uferstraße als Umleitung dienen. Vermutlich mit Ampelregelung des Gegenverkehrs. Die Parkplätze in der Straße fallen dann weg. Zum Bootskorso oder für andere kurzfristige Sperrungen eine praktikable Lösung, jedoch nicht über einen längeren Zeitraum, findet André Peter. Er würde eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße für die Bauarbeiten bevorzugen. Zumal es auch in der Uferstraße direkt Geschäfte gibt, die erreichbar bleiben sollten. Für die Bautechnik ließe sich der städtische Parkplatz nutzen. Lkw sollten großräumig umgeleitet werden, schlagen die drei Stadtinsel-Händler vor.



Neben der Erreichbarkeit der Läden sehen sie in einer Komplettumleitung über die Altstadtinsel auch ein Problem für die alten, denkmalgeschützten Häuser. Risse seien keine Seltenheit. „Hier ist auch die Stadt gefordert, sich für eine vernünftige Lösung im Sinne der historischen Bausubstanz einzusetzen“, mahnt André Peter an. Christiane Rateitschak sieht die Stadt auch im Sinne der Gewerbetreibenden, die angesichts des Corona-Lockdowns ohnehin mit starken Einbußen zu kämpfen haben, in der Pflicht und hofft auf Hilfe wenn es darum geht, wie die Umleitung eingerichtet werden soll.



Die Vorbereitung der beiden geplanten Straßensanierungen in Havelberg ist noch nicht abgeschlossen, sagt Manfred Krüger, Leiter des Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde. Dass eine Vollsperrung erwogen wird, liege am erneuerten Arbeitsstättengesetz, wonach für halbseitige Sperrungen eine bestimmte Fahrbahnbreite vorgegeben ist, um den Verkehr an der Baustelle vorbeizuführen. Weil die Breite oftmals nicht ausreiche, müssten die Arbeiten unter Vollsperrung ausgeschrieben werden. Wie die Baubetriebe dann damit umgehen, sei eine andere Frage. In Bezug auf die Uferstraße, wo bis zu 23 Zentimeter des alten Belages durch neuen ersetzt werden sollen, werde man nicht umhin kommen, den Durchgangsverkehr über die Stadtinsel umzuleiten, sagt Manfred Krüger. Die Erreichbarkeit für Gewerbetreibende und Anlieger hätten die Verantwortlichen aber im Blick. „Wir versuchen auch, die Bauzeit so gering wie möglich zu halten.“ Für die Uferstraße rechnet er mit sechs Wochen. Der Baubeginn steht noch nicht fest. „Wir haben in Havelberg immer zwei Fixpunkte. Entweder finden die Bauarbeiten vor oder nach dem Pferdemarkt Anfang September statt.“ Die Tendenz gehe für die Uferstraße auf die Zeit nach dem Pferdemarkt. Unter Umständen wäre auch eine Verschiebung ins nächste Jahr denkbar.



Stadt hat Vorzugsvariante vorgeschlagen

Auch die Erneuerung der Deckschicht in der Wilsnacker Straße von der Ampelkreuzung bis zum Ortsausgang werde eher nach dem Markt stattfinden. Möglich sei, beide Vorhaben parallel vorzunehmen. Die Bauzeit werde rund vier Wochen betragen. Auch hier würden Interessen von Kunden- und Lieferverkehr nach Möglichkeit beachtet. „Wir versuchen immer, eine Lösung für die Gewerbetreibenden zu finden, die Sensibilität dafür ist bei meinen Kollegen vorhanden“, versichert Manfred Krüger. Er verweist aber auch darauf, dass Einschränkungen des sogenannten Gemeingebrauchs für die Erneuerung von Straßen hinzunehmen seien. Bei Härtefällen gebe es Regelungen für Gewerbetreibende. Angesprochen auf die Tankstelle in Sandau, für die während der monatelangen Sanierung der B 107 keine Erreichbarkeit hergestellt werden konnte und die seitdem geschlossen ist, sagt Manfred Krüger, dass dies kein repräsentatives Beispiel sei. In den meisten Fällen würden Lösungen gefunden.



Im März/April rechnet er damit, dass mit der Kommune über die genauen Pläne gesprochen wir. Gegebenenfalls werde ein Termin mit den Anliegern anberaumt. „Im Juni werden wir alles rund haben, damit dann die Ausschreibungen erfolgen können.“



Die Stadt habe die Bauarbeiten im Blick und sofort nach dem Bekanntwerden vor dem Jahreswechsel mit der Straßenbaubehörde Kontakt aufgenommen, berichtet Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos). Die Vorzugsvariante wäre aus Sicht der Stadt, die Uferstraße einspurig befahrbar zu lassen, so dass der Verkehr aus einer Richtung dort vorbeigeleitet wird und der Gegenverkehr über die Stadtinsel. Eine Vollsperrung der B 107 mit Umleitung über die Stadtinsel sollte nur temporär erfolgen müssen. Sollte das nicht möglich sein, hat die Stadt vorgeschlagen, dass eine Hälfte der Uferstraße bis zu den Parkplätzen in Höhe Rossmann bei Arbeiten unter Vollsperrung stets von einer Seite aus erreichbar bleibt.