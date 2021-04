Blickfang mit Szenen aus dem Warnauer Dorfleben im Klub

Warnau

Ein großer und ein kleiner Angler stippen im Warnauer Vorfluter, daneben steht eine kultige Simson S50 aus DDR-Zeiten, über allen kreist ein Storch. Diese Motive aus dem Warnauer Dorfleben – diese Bezeichnung ist ebenfalls zu lesen – finden sich auf einer Wandtapete wieder, welche seit kurzem den Warnauer Jugendraum ziert. Entworfen und angebracht hat diese Matthias Henningsen. Sein Arbeitgeber, die Firma Kontra-Werbetechnik aus Hannover, zahlte das Material. Auch das Ortsschild ist abgebildet. Die bedruckte Tapete besteht aus vier Segmenten, die jeweils 1,4 Meter breit sind.

„Das ist schon ein großer Unterschied zur DDR-Tapete, welche vorher an der Wand war“, freute sich Vereinsvorsitzender Thomas Henningsen über das Ergebnis. Sein Bruder Matthias hat schon öfters geholfen, wenn es galt, Räume im Ort zu verschönern. Zum Beispiel die Fahrzeughalle der Feuerwehr oder den Versammlungsraum gleich neben dem Jugendtreff. Nun ist auch der Jugendraum sehenswert.

Neuer Fliesenspiegel am Waschbecken

Ins Auge fällt beim Betreten des sanierten Klubs auch ein neuer Fliesenspiegel am Waschbecken, welchen Vereinsmitglied Michael Kruse gesponsert und angebracht hatte. Der Raum wurde komplett gemalert, ebenso der angrenzende Flur. Hier strich Thomas Henningsen gerade die Sockelleisten – die Farben bezahlte übrigens die Stadt. „Damit wäre dieses Projekt abgeschlossen und der Gebäudeteil ab der Flügeltür durchsaniert“, erklärte er.

Allerdings noch nicht ganz. Denn der Flur soll noch mit Utensilien aus Warnau dekoriert werden. Also mit Dingen, die mit Warnau in Verbindung gebracht werden können. Thomas Henningsen denkt dabei an Volkssolidarität, Feuerwehr, Fußballer, an Tischlerei und Fischerstube sowie Kindertagesstätte.

Und noch etwas wird gesucht: Flache Möbel für den frisch sanierten Klubraum. Wer etwas hat, kann sich gern bei Thomas Henningsen melden. Ein Dankeschön geht von ihm natürlich an alle Helfer und Sponsoren für die erneute Unterstützung.

Der rührige Verein hat noch weitere Projekte auf seiner Agenda zu stehen: Am Ortsausgang nach Rehberg soll wie an der Kita ebenfalls noch ein alter Angelkahn aufgestellt werden, aufgestellt werden sollen zudem diverse Bänke in der Ortschaft. Denn viele ältere Warnauer würden gerne mal spazieren gehen, wenn sie sich zwischendurch irgendwo hinsetzen könnten. Weitere Ideen gibt es zur Genüge, gesammelt hat sie Thomas Henningsen allesamt in einem Hefter.