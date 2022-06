Breitband: Ausbau für schnelles Internet im Bereich Klietz/Wust startet

Das Warten auf superschnelles Internet hat in den Orten zwischen Wust und Klietz bald ein Ende. Der symbolische Spatenstich wurde jetzt in Fischbeck vollzogen.

Sie haben den symbolischen Spatenstich am Fischbecker Ortsausgang Richtung Kabelitz vollzogen: Bahattin Erdogan von der bauausführenden Firma, Landrat Patrick Puhlmann, Bürgermeisterin Steffi Friedebold, Andy Müller als technischer Projektleiter beim Zweckverband, Bürgermeister Bodo Ladwig und der Geschäftsführer des Zweckverbandes Andreas Kluge (von links).

Wust/Klietz - Die Bauarbeiten sind schon ein paar Wochen in Gange. Auf den symbolischen Startschuss wollte man dennoch nicht verzichten, „vorher war das aufgrund der Corona-Bedingungen nicht möglich“, erklärte der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark, Andreas Kluge, jetzt in Fischbeck. Am Ortsausgang nach Kabelitz versammelten sich Vertreter von Zweckverband und Baufirma sowie Landrat Patrick Puhlmann und die Bürgermeister Steffi Friedebold und Bodo Ladwig zum feierlichen Akt.