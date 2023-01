Bundeswehr und Stadt geben einen Ausblick auf das Jahr 2023

Havelberg - Endlich wieder ein Neujahrsempfang in Havelberg. Die Freude darüber zeigt sich in der Zahl derjenigen, die der Einladung von Stadt und Bundeswehr in die Elb-Havel-Kaserne gefolgt waren. Rund 200 Vertreter aus Verwaltungen, Unternehmen, Vereinen und Institutionen nutzten die Gelegenheit zum Plaudern in festlicher Runde.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.